Berita Duka, Duta Besar RI untuk Filipina Agus Widjojo Meninggal Dunia

JAKARTA - Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, dikabarkan meninggal dunia, Minggu (8/2/2026) malam.

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini tutup usia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

‘’Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihu wa'fuanhu Telah berpulang ke rahmatullah pada Minggu, 8 Februari 2026, jam 20.15, di RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Filipina, merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau,’’ tulis pesan yang diterima Okezone.

‘’Semoga Almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan dan kesabaran,’’demikian isi pesan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu).