Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Istri Jenderal Hoegeng Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |14:59 WIB
Breaking News! Istri Jenderal Hoegeng Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun
Momen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat bersilaturahmi dengan Istri Jenderal Hoegeng (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani Hoegeng, meninggal dunia di usia 100 tahun. Eyang Meri meninggal dunia pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

Ia mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Eyang Meri lahir pada tanggal 23 Juni 1925. Ia merupakan keturunan Indo yang lahir dari pasangan dr. Mas Soemakno Martokoesoemo, yang pernah bekerja sebagai Inspektur Kesehatan untuk daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan Jeanne Reyneke van Stuwe.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat bersilaturahmi ke kediaman Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng yang merupakan istri dari Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Momen pertemuan tersebut berlangsung hangat.

Silaturahmi itu dilakukan dalam rangka ulang tahun ke-100 atau satu abad Meriyati Roeslani. Eyang Meri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang terus memberikan perhatian dan rasa kasih sayang kepada keluarganya.

“Saya hanya bisa berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Sekali lagi terima kasih, terima kasih,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730/skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement