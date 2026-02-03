Breaking News! Istri Jenderal Hoegeng Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun

JAKARTA – Istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani Hoegeng, meninggal dunia di usia 100 tahun. Eyang Meri meninggal dunia pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

Ia mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Eyang Meri lahir pada tanggal 23 Juni 1925. Ia merupakan keturunan Indo yang lahir dari pasangan dr. Mas Soemakno Martokoesoemo, yang pernah bekerja sebagai Inspektur Kesehatan untuk daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan Jeanne Reyneke van Stuwe.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat bersilaturahmi ke kediaman Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng yang merupakan istri dari Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Momen pertemuan tersebut berlangsung hangat.

Silaturahmi itu dilakukan dalam rangka ulang tahun ke-100 atau satu abad Meriyati Roeslani. Eyang Meri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang terus memberikan perhatian dan rasa kasih sayang kepada keluarganya.

“Saya hanya bisa berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Sekali lagi terima kasih, terima kasih,” ujarnya.

(Arief Setyadi )