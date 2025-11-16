Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan

JAKARTA — Prosesi sholat jenazah almarhumah istri Wiranto, Rugaiya Usman langsung dilakukan beberapa saat setelah jenazah tiba di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu (16/11/2025) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mobil jenazah yang membawa almarhumah tiba di rumah duka sekitar pukul 21.48 WIB, setelah sebelumnya diberangkatkan dari Bandung, Jawa Barat.

Setibanya di lokasi, peti jenazah diletakkan di bagian depan aula atau pendopo rumah duka. Tak lama kemudian, pihak keluarga mengajak seluruh kerabat yang hadir untuk mengikuti prosesi sholat jenazah.

Sholat jenazah diikuti sejumlah tokoh, antara lain mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, serta Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dhofiri.

Sementara itu, Wiranto turut melaksanakan sholat jenazah dan berada tepat di belakang imam.

