HOME NEWS NASIONAL

Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |03:05 WIB
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB/ist
JAKARTA -  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi dan promosi terhadap 187 perwira tinggi (pati) TNI. Kebijakan itu termaktub dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

"Melalui regenerasi kepemimpinan, TNI memastikan setiap lini dipimpin oleh sosok yang tangguh, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman," ujar Kapuspen TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah dikutip, Selasa (30/12/2025).

Sejumlah jenderal  yang dimutasi di TNI AD adalah Mayjen Novi Rubadi Sugito dari Pangdivif 1 Kostrad menjadi Pangdam XII/Tanjungpura menggantikan Mayjen Jamalulael yang dipindahkan sebagai Perwira Staf Ahli KSAD Tingkat III Narkoba.

Sementara posisi Pangdivif 1 Kostrad bakal diemban Brigjen Fikri Musmar. Fikri yang sebelumnya menjabat Wakil Asops KSAD Siap Ops akan menyandang bintang dua di posisi barunya.

Profil Mayjen Novi Rubadi

Novi Rubadi Sugito merupakan perwira tinggi TNI dari matra Angkatan Darat (AD). Pria kelahiran 25 November 1970 itu, kini menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam XII/Tanjungpura.

Sebelum menjadi Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen Novi pernah menjabat posisi strategis. Diantaranya, Aspers Danpaspampres (2015), Aspers Kasdam V/Brawijaya (2016—2017), Danrem 152/Babullah (2021—2023), Pa Sahli Kasad Tk. II Bidang Sosbud (2023), Kasdivif 1/Kostrad (2023—2024) dan Pangdivif 1/Kostrad (2024 - 2025).

 

Telusuri berita news lainnya
