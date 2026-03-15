HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Bak Neraka Usai Kembali Dihujani Rudal Balistik Iran  

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |09:02 WIB
JAKARTA – Kebakaran hebat terjadi di Israel Tengah setelah serangan rudal balistik Iran menghujani kawasan tersebut.

‘’Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa militer telah mencegat serangan rudal terbaru dari Iran, sementara beberapa proyektil jatuh di area terbuka,’’ tulis laporan Israel dikutip dari Al Jazeera, Minggu (15/3/2026).

Dalam laporan tersebut, puing-puing dari rudal pencegat jatuh di kota Ramla di wilayah tengah, menyebabkan kebakaran. “Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan,” demikian laporan tersebut.

Sekadar diketahui, Iran telah meluncurkan rudal balistik jarak menengah seri Qadr untuk menggempur Israel dalam perang terbaru antara kedua belah pihak, yang dimulai pada Sabtu (28/2) setelah rezim Zionis, dengan koordinasi bersama Amerika Serikat (AS), melancarkan serangan mendadak ke kota-kota Iran.

Konflik telah berkembang ke negara-negara Arab Teluk lainnya, menewaskan ribuan orang, sebagian besar di Iran.

Rudal Qadr adalah salah satu yang telah digunakan untuk menghantam target-target Israel pada Operasi True Promise 3 Juni tahun lalu, dengan akurasi tinggi.

 

