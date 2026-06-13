Kebakaran Gudang di Penjaringan Jakut, Asap Hitam Pekat Membubung

JAKARTA - Sebuah gudang di Jalan Pluit Karang Karya Barat, Penjaringan, Jakarta Utara, kebakaran. Saat ini, proses pemadaman masuk tahap pendinginan.

“Objek yang terdampak gudang di Jalan Pluit Karang Karya Barat, Penjaringan, Jakarta Utara,” kata Command Centre Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Dari keterangan yang disampaikan, petugas pemadam kebakaran menerima informasi sekitar pukul 14.35 WIB. “Waktu tiba 14.46 WIB, proses pemadaman dimulai pukul 14.47 WIB,” ujarnya.

Saat ini, proses pemadaman masuk dalam tahap pendinginan dengan mengerahkan 14 unit dan 70 personel pemadam. “Situasi proses pendinginan, pengerahan 14 unit dan 70 personel. Perambatan api dapat dilokalisasi dan saat ini pemadaman dalam fase pendinginan,” jelasnya.

Namun, belum dijelaskan secara rinci terkait penyebab, kronologi, hingga ada atau tidaknya korban akibat kebakaran tersebut. Sementara dari video yang dilihat, tampak asap hitam pekat membumbung tinggi di lokasi kejadian kebakaran. Terlihat juga api masih berkobar di lokasi tersebut.

(Arief Setyadi )

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