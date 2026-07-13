Kebakaran Bar Bangkok Tewaskan 27 Orang, Kemlu: Tidak Ada Korban WNI

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden kebakaran yang melanda sebuah bar di kawasan populer Chatuchak, Bangkok, pada Minggu, 12 Juli 2026 malam.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah memastikan, pihaknya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok terus memantau perkembangan insiden ini.

"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Bangkok terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan di kawasan Lat Phrao, Bangkok, pada 12 Juli 2026," ujar Heni, Senin (13/7/2026).

Heni mengatakan otoritas Thailand telah melaporkan sedikitnya 27 orang tewas dan delapan lainnya mengalami luka kritis setelah kebakaran tersebut.

"Berdasarkan informasi dari otoritas Thailand, hingga saat ini tercatat 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka."

"Berdasarkan koordinasi KBRI Bangkok dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan otoritas setempat, belum terdapat informasi adanya korban warga negara Indonesia (WNI) yang meninggal maupun korban luka," kata Heni.

"KBRI Bangkok akan terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk memantau perkembangan situasi dan siap memberikan pendampingan apabila terdapat WNI yang terdampak," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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