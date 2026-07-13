Kebakaran Hebat di Bar Bangkok Tewaskan 27 Orang!

BANGKOK - Kebakaran hebat melanda Bar Rong Beer Na Lat Phrao di Bangkok, Thailand, menewaskan 27 orang. Sementara itu, 22 orang lainnya dalam kondisi kritis.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, yang mengunjungi lokasi kebakaran pada Senin (13/7/2026) dini hari, mengatakan, berdasarkan keterangan para korban selamat, bar dengan cepat dipenuhi asap saat api melahap bangunan tersebut. Kondisi itu memaksa banyak orang berlari ke bagian belakang tempat hiburan tersebut, tepatnya di area dekat kamar mandi.

Ditambahkan Direktur Administrasi Penanggulangan Bencana Bangkok, Suriyachai Rawiwan, sedikitnya 63 orang mengalami luka-luka, dengan 22 di antaranya dalam kondisi kritis akibat kebakaran.

Penyelidikan awal menunjukkan korsleting listrik pada pendingin udara yang terletak di langit-langit menjadi pemicu kebakaran. Dari keterangan saksi, api pertama kali muncul di bagian depan panggung tempat pertunjukan berlangsung sebelum kemudian menghanguskan bangunan.

Asap dan kobaran api yang cepat menyebar itulah yang memaksa banyak pengunjung berlari ke bagian belakang bar yang berisi dapur dan kamar mandi.