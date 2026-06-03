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Pasar Jiung Terbakar, Rano Karno: Penyebab Kebakaran di Jakarta 95 Persen Akibat Korsleting Listrik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |06:01 WIB
Pasar Jiung Terbakar, Rano Karno: Penyebab Kebakaran di Jakarta 95 Persen Akibat Korsleting Listrik
Wagub DKI Rano Karno (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan warga untuk menjaga instalasi kelistrikan di rumah masing-masing usai peristiwa kebakaran yang melanda permukiman dan Pasar Jiung di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Rano menyinggung bahwa korsleting listrik menjadi penyebab terbesar kebakaran di Jakarta.

“Yang harus pertama kali dijaga adalah listrik karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kita, hampir 95 persen,” ujar Rano di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Rano mengatakan, ia kerap menemukan kondisi rumah yang dalam satu stop kontak digunakan untuk mencolok berbagai macam peralatan listrik. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu pemicu arus pendek yang tak jarang menyebabkan kebakaran.

“Teman-teman tahu bagaimana situasinya. Kadang-kadang dalam rumah seperti ini, ada satu stop kontak dicolok 10 charger HP. Kemudian belum buat kompor segala macam, akibatnya inilah terjadi panas,” imbuh Rano.

Rano meminta agar warga memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut. Dengan demikian, tambah dia, kebakaran dapat dihindari.

“Sekali lagi, mudah-mudahan kejadian ini yang terakhir agar masyarakat juga menjaga lingkungannya. Kalau ini selalu terjadi pasti akan rugi bagi kita semua,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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