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Kebakaran Lahap Rumah di Cengkareng, Tak Ada Korban Jiwa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |10:44 WIB
Kebakaran Lahap Rumah di Cengkareng, Tak Ada Korban Jiwa
Kebakaran rumah di Cengkareng, Jakbar (Foto: Dok Damkar)
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JAKARTA - Rumah di Gang Al-Amin, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dilanda kebakaran. Sebanyak 15 unit armada kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Saeful Kahfi mengatakan, peristiwa kebakaran dilaporkan pada pukul 06.32 WIB. Saat itu, salah satu warga di permukiman itu melihat asap mengepul yang datang dari rumah tetangganya.

"Warga melihat asap yang mengepul dari lantai 2 dari rumah tetangga, langsung menelpon Kantor Sudin untuk penanganan. Pengerahan ada 15 unit dan 75 personel," kata Saeful saat dikonfirmasi, Sabtu (18/7/2026). 

Saeful memastikan seluruh operasi pemadaman rampung pada pukul 07.57 WIB. Namun hingga saat ini ia belum memerinci soal dugaan penyebab awal kebakaran.

"Pemadaman selesai," tutur.

Ia juga memastikan tidak ada korban luka dan korban jiwa yang terdampak atas peristiwa ini.
 

(Arief Setyadi )

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