Kematian Penghuni Kos dalam Kebakaran Kemayoran Disebut Janggal, Polisi: Masih Penyelidikan

JAKARTA - Kasus kebakaran yang menewaskan satu orang di kamar indekos di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/4/2026) kembali menjadi sorotan. Kasus ini mengemuka setelah munculnya unggahan yang beredar di media sosial, yang menduga bahwa kebakaran tersebut adalah kejadian yang disengaja.

Dari unggahan yang beredar disebutkan bahwa orang terakhir yang terekam CCTV adalah mantan kekasih korban yang disebut keluar dari indekos beberapa detik sebelum ledakan terjadi. Unggahan itu juga menyebut barang-barang milik korban seperti ponsel, dompet, dan jam tangan hilang dan tidak ditemukan di lokasi kebakaran.

Terkait hal ini, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan bahwa penyidik masih melakukan proses penyelidikan dan belum menetapkan tersangka. Menurut dia, hasil laboratorium forensik baru diterima penyidik sehingga kasus akan segera digelar.

“Masih proses menentukan tersangka, soalnya hasil lab baru turun,” kata Erlyn kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Erlyn menuturkan, terkait dugaan kebakaran yang disengaja masih didalami penyidik.

“Masih proses lidik, dalam waktu dekat akan gelar perkara,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk mengusut peristiwa tersebut. Di antaranya meminta keterangan ahli forensik dari RSCM terkait hasil autopsi korban, memeriksa ahli pidana, hingga menggelar perkara untuk menetapkan tersangka.

“Rencana tindak lanjut, penyidik akan mengirimkan surat penunjukan saksi ahli forensik dari RSCM untuk dimintai keterangan terkait hasil dari autopsi korban. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana, serta melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka,” ucap Erlyn.