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Ledakan Terdengar di Koja Jakarta Utara, Sebuah Rumah Ludes Terbakar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |10:25 WIB
Ledakan Terdengar di Koja Jakarta Utara, Sebuah Rumah Ludes Terbakar
Ilustrasi Kebakaran/Okezone
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JAKARTA - Sebuah rumah di Jalan Mangga, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara terbakar pada Selasa (14/7/2026). Kejadian ini bermula ketika pemilik rumah mendengar suara ledakan.

Saat menghampiri sumber suara tersebut, sang pemilik dikagetkan dengan api yang begitu besar. Mengetahui api yang merembet dengan cepat, pemilik rumah langsung menghubungi pemadaman kebakaran.

"Penghuni rumah mendengar ada suara ledakan, saat mengecek sumber suara, penghuni rumah melihat api sudah membesar," tulis keterangan Command Center Damkar Jakarta.

Adapun kebakaran ini dilaporkan terjadi sekira pukul 05.38 WIB. Selain dijadikan bangun tinggal, rumah tersebut juga dimanfaatkan penghuni untuk tempat usaha pembuatan kusen kayu.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.35 WIB. Sebanyak 25 personel dengan 5 unit armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

"Dugaan penyebab kebakaran karena korsleting listrik," demikian keterangan Command Center Damkar Jakarta.

(Fahmi Firdaus )

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