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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Jakarta Berawan dan Bogor Hujan Ringan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Jakarta Berawan dan Bogor Hujan Ringan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jabodetabek diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, Selasa (14/7/2026). 

Namun, masyarakat diimbau tetap mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi secara lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hari, cuaca secara umum berlangsung cerah hingga berawan. Memasuki pagi hingga siang, kondisi berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan didominasi berawan hingga berawan tebal. Di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa perlengkapan antisipasi hujan.

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Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek Cuaca
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