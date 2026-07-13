Gempa 2 Kali Guncang Jembrana Bali Malam Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi dua kali gempa bumi di Jembrana, Bali, pada Senin (13/7/2026) malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun X resmi BMKG, gempa pertama terjadi pada pukul 19.06 WIB dengan kekuatan magnitudo (M) 4,1.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.1, 13-Jul-26 19:06:26 WIB, Lok:8.16 LS, 114.77 BT (Pusat gempa berada di laut 28 km Timur Laut Jembrana), Kedlmn:12 Km Dirasakan (MMI) III Buleleng, III Jembrana, II-III Banyuwangi #BMKG," tulis BMKG sebagaimana dilansir.

Sementara itu, gempa bumi kedua berkekuatan M3,0. Guncangan terjadi pukul 21.02 WIB.

"#Gempa Mag:3.0, 13-Jul-2026 21:02:44WIB, Lok:9.27LS, 114.06BT (118 km BaratDaya Jembrana-Bali), Kedlmn:13 Km #BMKG Disclaimer ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," lanjut caption X BMKG.

(Arief Setyadi )

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