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Gempa M4,0 Guncang Kabupaten Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |07:55 WIB
Gempa M4,0 Guncang Kabupaten Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat!
Gempa M4,0 Guncang Kabupaten Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat!
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JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Gayo Lues, Aceh pada Minggu (12/7/2026). Gempa bumi ini dilaporkan terjadi sekira pukul 23.40 WIB malam.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, bahwa pusat gempa berada di darat, dengan kedalaman 5 Km. Getaran gempa ini juga dirasakan warga Bener Meriah.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.0, 12-Jul-26 23:40:27 WIB, Lok:4.13 LU, 97.44 BT (Pusat gempa berada di darat 18 km timur laut Kab. Gayo Lues), kedalaman 5 Km Dirasakan (MMI) II-III Bener Meriah #BMKG," tulis akun medsos X @infoBMKG dikutip Okezone, Senin (13/7/2026).
 

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bener Meriah dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa gempa aceh
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