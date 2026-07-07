Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 3.535 Jiwa, Ancaman Krisis Kesehatan Mengintai

CARACAS – Korban tewas akibat gempa kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Senin 6 Juli 2026 waktu setempat, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 3.535 orang, sementara 16.740 orang mengalami luka-luka dan 17.854 warga kehilangan tempat tinggal.

Data terbaru tersebut disampaikan anggota parlemen Venezuela, Jorge Rodriguez. Dari total warga yang mengungsi, sedikitnya 12.800 orang kini tinggal di 80 lokasi penampungan sementara yang tersebar di Caracas dan negara bagian pesisir La Guaira, wilayah yang mengalami dampak paling parah.

Gempa berkekuatan 7,2 magnitudo dan 7,5 magnitudo yang terjadi pada 24 Juni mengguncang kawasan Caracas dan La Guaira hanya dalam selang beberapa detik. Bencana tersebut diperkirakan merusak atau menghancurkan sekitar 60.000 bangunan.

Di La Guaira, proses evakuasi korban masih terus berlangsung. Sejumlah saksi mata kepada Reuters mengaku melihat truk dan petugas forensik mengangkut peti jenazah, sementara alat berat menggali liang kubur massal di area terbuka yang ditandai dengan salib putih.

Di tengah upaya pencarian dan pemulihan, para ahli mulai memperingatkan ancaman krisis kesehatan yang dapat memperburuk kondisi pascabencana. Ribuan pengungsi masih bertahan di tempat penampungan yang padat atau tidur di ruang terbuka dengan akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi.