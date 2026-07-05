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Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Hampir Tembus 3.000 Jiwa, Belasan Ribu Luka-luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |17:30 WIB
Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Hampir Tembus 3.000 Jiwa, Belasan Ribu Luka-luka
Puing bangunan yang runtuh akibat gempa Venezuela.
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CARACAS - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela utara bulan lalu telah meningkat menjadi 2.954 orang, dengan 16.592 orang terluka. Demikian diumumkan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (4/7/2026). Menurut kementerian, sebanyak 6.462 orang telah diselamatkan sejauh ini akibat gempa yang memengaruhi 856 bangunan, dengan 190 bangunan di antaranya runtuh.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa sebanyak 3.281 petugas penyelamat internasional dikerahkan di daerah yang terkena gempa, sementara Caracas menempatkan 29.567 personel untuk upaya bantuan, sebagaimana dilansir Anadolu.

Ditambahkan pula bahwa tim penyelamat tetap dikerahkan di daerah yang paling parah terkena dampak untuk memastikan keselamatan publik serta mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.

Menurut Survei Geologi AS (USGS), pada 24 Juni lalu, dua gempa bumi dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda negara Amerika Selatan tersebut dengan selang waktu hanya 39 detik.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 942 gempa susulan.

(Rahman Asmardika)

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