Tragedi Penggerebekan Narkoba di Katingan, Bripda Nopandri Ditemukan Tewas Usai Hilang di Sungai

Bripda Nopandri Ditemukan Tewas Usai Hilang di Sungai

JAKARTA - Bripda Nopandri Ramadhana personel Polres Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) dinyatakan gugur setelah peristiwa penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, pada Rabu 1 Juli 2026.

Bripda Nopandri sebelumnya dilaporkan hilang ketika peristiwa tersebut berlangsung. Setelah beberapa hari, jasadnya ditemukan tidak bernyawa di Sungai Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Sabtu, 4 Juli 2026.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bripda Nopandri. Almarhum gugur saat menjalankan tugas,” Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Minggu (5/7/2026).

“Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan," sambungnya.

Eko menegaskan, peristiwa yang menimpa Bripda Nopandri menjadi perhatian serius Bareskrim Polri. Saat ini, tim gabungan masih bekerja untuk mengungkap secara tuntas peristiwa tersebut.

"Tim masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Kami tidak akan berhenti sampai seluruh pelaku berhasil diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Eko.

Menurutnya, Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan dalam proses penyelidikan serta pengejaran terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, Ia meminta masyarakat yang memiliki informasi keberadaan para pelaku agar segera menyampaikannya kepada aparat kepolisian.