HOME NEWS NUSANTARA

Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |05:45 WIB
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
Perayaan HUT ke-78 Bhayangkara (Foto: Polres Rohul)
A
A
A

ROKAN HULU - Jelang puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli Tahun 2024, Polres Rokan Hulu (Rohul), berkomitmen mensolidkan dan mewujudkan sinergitas TNI-Polri dengan melaksanakan kegiatan giat Olahraga bersama.

Kegiatan ini, dipimpin Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK MH, Sabtu 22 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 Wib, dengan tema "Pori Presisi mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas"

Terpantau hadir dalam kegiatan itu, Bupati Rohul H Sukiman diwakili Sekda, Dandim 0313 / Kpr Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho, Wakapolres Kompol Rahmat Hidayat dan, Pejabat Utama Polres Rohul.

Kemudian, Danramil 02 Rambah Kodim 0313/kpr Kapt Arm Alza Septendi, Kadishub Minarli Ismail SP beserta Anggota, Kasatpol PP Goreng S Sos M Si dan Anggota, Seluruh Personil Polres Rohul, Pengurus dan Bhayangkari Cabang Rohul, Ibu-ibu Persit serta lainnya.

Tampak rangkaian kegiatan, pembukaan MC, pembacaan doa, pelepasan Jalan Santai dilakukan Kapolres Rohul, Olahraga bersama (Senam Bersama), Bernyanyi dan menari bersama seluruh peserta, selanjutnya pengundian kupon hadiah dan pembagian Door Prize PJU Polres Rohul dan Kodim 0313 / KPR.

Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dapat hadir dalam kegiatan olahraga bersama TNI Polri dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024.

"Kegiatan olahraga bersama ini bukan sekedar ajang untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan tetapi juga merupakan salah satu wujud nyata dari sinergitas dan solidaritas antara TNI dan Polri," katanya.

Halaman: 1 2
1 2
      
