Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melihat Suasana Sholat Tarawih Perdana di Masjid Negara IKN

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |00:58 WIB
Melihat Suasana Sholat Tarawih Perdana di Masjid Negara IKN
Sholat Tarawih di Masjid Negara IKN (Foto: IG IKN)
A
A
A

JAKARTA - Suasana khidmat menyelimuti kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada malam pertama Ramadhan 1447 Hijriah. Untuk pertama kalinya, Masjid Negara IKN menggelar Sholat Tarawih berjamaah yang diikuti ratusan jamaah, terdiri atas pekerja konstruksi, staf otorita, hingga masyarakat, pada Rabu (18/2/2026) malam.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Ibu Kota Nusantara @ikn_id, ratusan jamaah tampak memadati Masjid Negara. Di antara jamaah yang hadir terlihat Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengenakan baju muslim putih lengkap dengan peci.

"Masjid Negara IKN siap menyambut Ramadhan 1447 Hijriah dengan suasana khidmat dan nyaman bagi umat. Setiap sudut masjid dipersiapkan untuk menjadi ruang beribadah dan berkumpul, mendukung umat menunaikan rangkaian ibadah puasa di bulan penuh berkah," tulis @ikn_id.

Selama Ramadhan, Masjid Negara IKN dijadwalkan menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan dan kebersamaan, mulai dari sholat lima waktu dan Tarawih berjamaah, pembagian takjil buka puasa, pengajian Majelis Taklim Muslimah, pengajian Gen Z, peringatan malam Nuzulul Quran, kultum Ramadhan, hingga bazar Ramadhan dan kegiatan ngabuburit.

"Setiap kegiatan hadir untuk menemani umat menunaikan ibadah dan merayakan kebersamaan di bulan suci," demikian keterangan dalam unggahan media sosial IKN.

Kehadiran rangkaian aktivitas Ramadhan di Masjid Negara IKN menjadi bagian dari upaya memperkuat kehidupan keagamaan di Ibu Kota Nusantara, sekaligus menegaskan fungsi masjid sebagai ruang kebersamaan dan harmoni bagi seluruh masyarakat.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195478/kepala_otorita_ikn_basuki_hadimuljono-qVQ3_large.jpg
Basuki Sebut Kunjungan Presiden Prabowo Pertegas Kelanjutan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195289/menteri_sekretaris_negara_prasetyo_hadi-AliR_large.jpg
Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Pembangunan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192794/gibran-OR3S_large.jpg
Gibran Cek Hunian ASN hingga Gedung Sekolah di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185884/raker_komisi_ii_dengan_kepala_otorita_ikn-gFeq_large.jpg
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Kepala Otorita IKN: Ahamdulillah Belum Ada Investor Komplain 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184570/ikn-PaEy_large.jpg
Breaking News! MK Kabulkan Gugatan Hak Tanah di UU IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784/ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement