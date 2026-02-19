Melihat Suasana Sholat Tarawih Perdana di Masjid Negara IKN

JAKARTA - Suasana khidmat menyelimuti kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada malam pertama Ramadhan 1447 Hijriah. Untuk pertama kalinya, Masjid Negara IKN menggelar Sholat Tarawih berjamaah yang diikuti ratusan jamaah, terdiri atas pekerja konstruksi, staf otorita, hingga masyarakat, pada Rabu (18/2/2026) malam.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Ibu Kota Nusantara @ikn_id, ratusan jamaah tampak memadati Masjid Negara. Di antara jamaah yang hadir terlihat Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengenakan baju muslim putih lengkap dengan peci.

"Masjid Negara IKN siap menyambut Ramadhan 1447 Hijriah dengan suasana khidmat dan nyaman bagi umat. Setiap sudut masjid dipersiapkan untuk menjadi ruang beribadah dan berkumpul, mendukung umat menunaikan rangkaian ibadah puasa di bulan penuh berkah," tulis @ikn_id.

Selama Ramadhan, Masjid Negara IKN dijadwalkan menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan dan kebersamaan, mulai dari sholat lima waktu dan Tarawih berjamaah, pembagian takjil buka puasa, pengajian Majelis Taklim Muslimah, pengajian Gen Z, peringatan malam Nuzulul Quran, kultum Ramadhan, hingga bazar Ramadhan dan kegiatan ngabuburit.

"Setiap kegiatan hadir untuk menemani umat menunaikan ibadah dan merayakan kebersamaan di bulan suci," demikian keterangan dalam unggahan media sosial IKN.

Kehadiran rangkaian aktivitas Ramadhan di Masjid Negara IKN menjadi bagian dari upaya memperkuat kehidupan keagamaan di Ibu Kota Nusantara, sekaligus menegaskan fungsi masjid sebagai ruang kebersamaan dan harmoni bagi seluruh masyarakat.

