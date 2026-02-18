Ruang CCTV Masjid Istiqlal Terbakar saat Sholat Tarawih Perdana, 9 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Ruang CCTV di kawasan Masjid Istiqlal, Jalan Taman Wijaya Kusuma, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, kebakaran pada Rabu (18/2/2026) malam yang bertepatan dengan pelaksanaan Sholat Tarawih perdana Ramadhan 1447 H.

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta menerima laporan kejadian pada pukul 20.13 WIB setelah sejumlah warga mendatangi langsung pos pemadam terdekat. Merespons laporan tersebut, personel dari Pos Istiqlal langsung bergerak cepat menuju titik api.

Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dengan total 36 personel telah diterjunkan ke lokasi. Objek yang terbakar dikategorikan sebagai bangunan rendah (BR), tepatnya di ruang operasional CCTV masjid.

"Pengerahan unit atau personel sebanyak 9 unit/36 personel," tulis keterangan resmi dari Command Center Damkar.

Berdasarkan pembaruan situasi terkini, status kebakaran saat ini telah memasuki tahap pendinginan. Petugas di lapangan tengah memastikan tidak ada sisa api maupun bara yang berpotensi memicu penyalaan kembali.

Belum diketahui secara pasti dugaan penyebab kebakaran maupun total kerugian materiel yang dialami. Namun, pihak pemadam kebakaran mengonfirmasi tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

(Arief Setyadi )

