Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah dan Toko di Jalan Bangka Jaksel

JAKARTA - Kebakaran terjadi di kawasan Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Api berasal dari sebuah toko yang langsung merembet hingga menghanguskan dua rumah milik warga di sebelahnya.

"Sebuah toko hangus terbakar di Jalan Bangka III A, Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Sebanyak 2 rumah ludes terbakar si jago merah," tulis, @TMCPoldaMetro, Selasa (10/2/2026).

Petugas pemadam kebakaran juga telah melakukan pemadaman terhadap api yang membakar toko dan rumah warga pada pukul 05.00 WIB Itu.

Saat kebakaran terjadi, warga tampak ramai melihat jalannya proses pemadaman yang dilakukan petugas. Api juga terlihat merah dibarengi dengan kepulan asap tebal.

