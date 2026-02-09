Kebakaran Landa Gudang Pestisida di Tangsel

TANGSEL - Kebakaran melanda gudang pabrik pestisida di wilayah Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 15 unit dan 75 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

"TKP kebakaran adalah satu unit gedung pergudangan satu lantai, yang berisi pestisida cair dan bubuk sekitar kurang lebih 15-20 ton," kata kata Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Peristiwa kebakaran dilaporkan pada pukul 04.30 WIB pagi tadi. Kebakaran diketahui oleh sekuriti yang saat kejadian tengah berpatroli di lokasi kejadian. Setelah mendapatkan laporan, petugas damkar bergegas ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Sekira jam 05.30 WIB, dinas Pemadam Kebakaran Tangsel tiba di TKP dengan mobil pemadam sebanyak 15 Unit serta 75 personel pemadam kebakaran," ujarnya.

Berdasarkan penyelidikan sementara, kebakaran dipicu karena masalah kelistrikan. Dhady memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian masih dihitung.

"Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )