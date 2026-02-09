Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Gudang Pestisida di Tangsel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:27 WIB
Kebakaran Landa Gudang Pestisida di Tangsel
Kebakaran Landa Gudang Pestisida di Tangsel
A
A
A

TANGSEL - Kebakaran melanda gudang pabrik pestisida di wilayah Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 15 unit dan 75 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

"TKP kebakaran adalah satu unit gedung pergudangan satu lantai, yang berisi pestisida cair dan bubuk sekitar kurang lebih 15-20 ton," kata kata Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Peristiwa kebakaran dilaporkan pada pukul 04.30 WIB pagi tadi. Kebakaran diketahui oleh sekuriti yang saat kejadian tengah berpatroli di lokasi kejadian. Setelah mendapatkan laporan, petugas damkar bergegas ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Sekira jam 05.30 WIB, dinas Pemadam Kebakaran Tangsel tiba di TKP dengan mobil pemadam sebanyak 15 Unit serta 75 personel pemadam kebakaran," ujarnya.

Berdasarkan penyelidikan sementara, kebakaran dipicu karena masalah kelistrikan. Dhady memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian masih dihitung.

"Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/338/3200176//tangsel-l5GO_large.jpg
Transformasi Pendidikan, Pemkot Tangsel 'Sulap' Sekolah Tua Jadi Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199686//pemerintah-RaZA_large.jpg
Sampah di Tangsel Menggunung, Pramono ke Andra Soni: Saya Angkutin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199603//sekolah-ZTCo_large.jpg
Rawan Banjir dan Roboh, SDN 03 Jombang Tangsel Dibangun Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199127//pemerintah-f4Q7_large.jpg
Benyamin Davnie: Belasan Sekolah di Tangsel Direvitalisasi Sepanjang 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198957//kebakaran-vrWe_large.jpg
Kebakaran Gudang Tekstil di Cipadu Tangsel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/338/3198785//tni-hDFf_large.jpg
TNI hingga Pemkot Turun Tangan Atasi Tumpukan Sampah di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement