Kebakaran Rumah di Tanjung Barat Jaksel, Satu Orang Tewas

JAKARTA - Rumah di Jalan Teratai XIV 6-8, RT 03 RW 02, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kebakaran. Satu orang dilaporkan tewas akibat peristiwa tersebut.

“Objek yang terbakar rumah tinggal, rumah mewah,” kata Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan Asril Rizal, Jumat (30/1/2026).

Peristiwa kebakaran itu dilaporkan oleh warga melalui telepon ke petugas pemadam kebakaran pada pukul 09.41 WIB. Sebanyak 18 unit mobil damkar beserta 112 personel pun dikerahkan ke tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran. Proses pemadaman dimulai pukul 09.48 WIB.

Saat ini, proses pemadaman selesai dilakukan. Namun, satu orang bernama Beti dilaporkan tewas akibat peristiwa kebakaran tersebut. “Korban jiwa 1 orang atas nama Beti, jenis kelamin perempuan, usia kurang lebih 60 tahun. Kronologi ketika ditemukan, posisi korban berada di kamar mandi garasi dan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia,” ujar dia.

Adapun kebakaran ini diketahui saat seorang bernama Sumarmen (Koordinator Kebersihan Wilayah) melihat asap tebal di area teras rumah. Kemudian, dia melaporkan ke satpam kompleks yang dilanjutkan ke damkar.

Warga sekitar pun sempat melakukan usaha pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) dan pemadaman tradisional, namun api masih menyala.

(Arief Setyadi )