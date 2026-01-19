Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Besar Lahap Mal Pakistan, 14 Orang Tewas dan 58 Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |13:08 WIB
Kebakaran Besar Lahap Mal Pakistan, 14 Orang Tewas dan 58 Hilang
Kebakaran di Gul Plaza telah menewaskan setidaknya 18 orang. (Foto: X)
A
A
A

ISLAMABAD Kebakaran besar yang melanda pusat perbelanjaan di kota terbesar Pakistan menewaskan 14 orang, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan puluhan orang lainnya yang masih hilang.

Tim pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 24 jam untuk memadamkan api di Gul Plaza yang bermula Sabtu (17/1/2026) malam. Bangunan tersebut menampung 1.200 toko dan memiliki luas 8.000 meter persegi.

Sebagian bangunan telah runtuh, dan para pejabat mengatakan puing-puing serta kurangnya ventilasi menghambat upaya penyelamatan.

“Hampir seluruh bangunan sudah dilalap api,” kata layanan darurat setempat saat tim penyelamat tiba di lokasi pada Sabtu malam, sebagaimana dilansir BBC.

Sebanyak 58 orang dilaporkan hilang oleh keluarga mereka, yang berkumpul di luar reruntuhan pusat perbelanjaan tersebut, menunggu dengan cemas kabar tentang orang-orang terkasih. Para administrator kota telah mendirikan meja untuk mendaftarkan nama dan detail orang-orang yang hilang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kebakaran Mal kebakaran Pakistan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196121//konveksi_di_tambora-zoPG_large.jpg
Konveksi di Tambora Jakbar Terbakar, 22 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195978//kebakaran_lahan-Q40e_large.jpg
Kebakaran Hutan dan Lahan Landa 2 Wilayah Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195908//kebakaran_lahan_di_aceh-83kg_large.jpg
BNPB Sebut 1,5 Hektare Lahan di Aceh Barat Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195801//mobil_listrik_terbakar-krAd_large.jpg
Mobil Listrik Terbakar di Tol JORR, Diduga Akibat Korsleting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/18/3195797//kebakaran_melanda_distrik_gangnam_di_seoul_korea_selatan-k4bO_large.jpg
Kebakaran Besar Landa Distrik Gangnam di Seoul, Ratusan Petugas Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/18/3195010//ilustrasi-lF71_large.jpg
Ledakan Tabung Gas di Perayaan Pernikahan Tewaskan 8 Orang, Termasuk Pasangan Pengantin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement