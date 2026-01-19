Kebakaran Besar Lahap Mal Pakistan, 14 Orang Tewas dan 58 Hilang

ISLAMABAD – Kebakaran besar yang melanda pusat perbelanjaan di kota terbesar Pakistan menewaskan 14 orang, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan puluhan orang lainnya yang masih hilang.

Tim pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 24 jam untuk memadamkan api di Gul Plaza yang bermula Sabtu (17/1/2026) malam. Bangunan tersebut menampung 1.200 toko dan memiliki luas 8.000 meter persegi.

Sebagian bangunan telah runtuh, dan para pejabat mengatakan puing-puing serta kurangnya ventilasi menghambat upaya penyelamatan.

“Hampir seluruh bangunan sudah dilalap api,” kata layanan darurat setempat saat tim penyelamat tiba di lokasi pada Sabtu malam, sebagaimana dilansir BBC.

Sebanyak 58 orang dilaporkan hilang oleh keluarga mereka, yang berkumpul di luar reruntuhan pusat perbelanjaan tersebut, menunggu dengan cemas kabar tentang orang-orang terkasih. Para administrator kota telah mendirikan meja untuk mendaftarkan nama dan detail orang-orang yang hilang.