HOME NEWS INTERNATIONAL

Heboh Jet Tempur F-16 Ditembak Jatuh Taliban, Pakistan Buka Suara!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |09:31 WIB
Heboh Jet Tempur F-16 Ditembak Jatuh Taliban, Pakistan Buka Suara!
Heboh Jet Tempur F-16 Ditembak Jatuh Taliban, Begini Penjelasan Pakistan/ist
A
A
A

PAKISTAN - Pasukan Afghanistan dikabarkan  telah menembak jatuh sebuah pesawat tempur F-16 Pakistan yang memasuki wilayah udara Afghanistan. Informasi tersebut dilaporkan Tolo News Afghanistan.

Melansir ndtv.com, Sabtu (28/2/2026), Pakistan mengonfirmasi serangan terhadap militan tetapi melaporkan tidak ada pesawat yang hilang. NDTV juga tidak dapat memverifikasi klaim Afghanistan tersebut secara independen.

Sebuah video yang belum diverifikasi tentang bangkai pesawat terbakar menjadi viral di media sosial. Dinarasikan bahwa pesawar itu adalah jet tempur F-16 Pakistan yang ditembak jatuh Taliban.

Video tersebut menunjukkan puing-puing pesawat dengan nomor seri 85510 dan bendera Pakistan yang dilukis di dekat sirip vertikal.  Namun, bentuk dan ukuran pesawat tersebut tidak menyerupai F-16.

Sekadar diketahui, militer Pakistan melancarkan serangan udara di beberapa wilayah Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul, serta provinsi Kandahar dan Paktia, demikian menurut pernyataan juru bicara pemerintah Afghanistan.

Otoritas Afghanistan menyebutkan bahwa pasukan Pakistan melakukan serangan udara yang menargetkan "wilayah tertentu," dengan laporan beberapa ledakan skala besar di pusat kota Kabul.

 

Halaman:
1 2
      
