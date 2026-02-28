Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Usul Haul Ulama Betawi Digelar Setiap HUT DKI Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |00:35 WIB
Pramono Usul Haul Ulama Betawi Digelar Setiap HUT DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengusulkan penyelenggaraan haul bagi para ulama Betawi yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam setiap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono saat berbuka puasa bersama warga di Masjid Jami Al Istiqomah, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

“Dalam setiap menyambut Hari Ulang Tahun Jakarta pada bulan Juni, saya mengusulkan haul bagi ulama Betawi yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di Jakarta,” kata Pramono.

Ia menjelaskan, tidak banyak provinsi seperti DKI Jakarta yang memiliki kehidupan keagamaan yang kuat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari jasa para ulama yang berkontribusi dalam syiar Islam, khususnya di Jakarta.

 

