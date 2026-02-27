Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Jadi 103 Mulai Juli 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan menambah sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru 2026/2027. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta saat ini baru memiliki 40 sekolah swasta gratis.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan pihaknya akan menambah 63 sekolah swasta gratis. Dengan penambahan itu, artinya Pemprov DKI Jakarta akan memiliki 103 sekolah swasta gratis.

"63 kita akan tambah, sekarang ini kan 2026 jadi 103 jumlahnya. Kan yang 40 yang awal. Kalau yang 40 itu sudah tahun 2025," ucap Nahdiana, Kamis (26/2/2026).

Nahdiana menjelaskan tahun ajaran baru 2026/2027 akan dimulai pada Juli mendatang. Untuk itu, saat ini pihaknya terus mematangkan persiapan agar program sekolah swasta gratis dapat diimplementasikan langsung mulai Juli 2026.

"Tahun pelajaran itu dimulainya Juli, jadi akan berakhir di Juni nanti. Mulai lagi Juli 2026, jadi 103 ini akan mulai di Juli 2026," ucapnya.

Sekadar informasi, terkait program ini, Pemprov DKI Jakarta awalnya menargetkan 258 sekolah gratis untuk 2026. Namun, target tersebut sulit direalisasikan imbas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Faktor pemangkasan DBH itu mengharuskan Pemprov DKI melakukan rasionalisasi atau menyesuaikan jumlah sekolah swasta gratis. Meski tak sesuai target, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen menambah jumlah sekolah gratis dari yang awalnya 40, kini bertambah 63.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.