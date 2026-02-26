Ugal-ugalan di Gunung Sahari, Polisi Temukan Pelat Palsu hingga Sajam di Mobil Pelaku

JAKARTA – Aksi pengemudi mobil ugal-ugalan hingga nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari yang terjadi pada Rabu (25/2) kemarin viral di media sosial. Kini, pengemudi laki-laki tersebut telah diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menuturkan, dari hasil pemeriksaan kendaraan saat kejadian, petugas menemukan empat pelat nomor palsu di dalam mobil tersebut.

"Kami langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara. Didapati ada empat buah atau empat pasang TNKB (pelat nomor) yang berlainan," kata Komarudin, Kamis (26/2/2026).

Selain pelat nomor kendaraan, petugas juga menemukan dua senjata tajam di dalam mobil pengemudi. Bahkan, pengemudi tersebut menyimpan senjata api mainan.

"Kemudian juga ditemukan satu senjata api mainan dan dua senjata tajam jenis golok dan badik. Itu yang kami temukan," ujarnya.