Polisi Ungkap Asal-usul Komunitas Motor yang Terobos JLNT Casablanca Jaksel

JAKARTA – Polisi mengamankan 11 sepeda motor yang diduga terlibat dalam aksi perusakan portal dan penerobosan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan. Polisi juga mengungkap asal-usul komunitas motor tersebut.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menyebut kelompok tersebut merupakan komunitas motor bernama Young Night Style.

“Komunitas, komunitas yang suka konten, hobi nongkrong-nongkrong, bukan geng, komunitas, Young Night Style namanya,” kata Ojo kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara dari video yang beredar di media sosial, diperkirakan sekitar 20 sepeda motor terlibat dalam aksi tersebut.

“Kita melakukan pengecekan terhadap video yang beredar. Dari video itu kita bisa tahu jumlahnya, kurang lebih sekitar 20 motor,” ujarnya.

Aksi perusakan portal tersebut viral di media sosial. Dalam video terlihat sekelompok pemotor berhenti di depan portal pembatas jalan. Salah satu anggota kelompok turun dan membuka paksa portal agar rombongan dapat melintas.