Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Asal-usul Komunitas Motor yang Terobos JLNT Casablanca Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |18:30 WIB
Polisi Ungkap Asal-usul Komunitas Motor yang Terobos JLNT Casablanca Jaksel
Penangkapan Geng Motor (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengamankan 11 sepeda motor yang diduga terlibat dalam aksi perusakan portal dan penerobosan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan. Polisi juga mengungkap asal-usul komunitas motor tersebut.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menyebut kelompok tersebut merupakan komunitas motor bernama Young Night Style.

“Komunitas, komunitas yang suka konten, hobi nongkrong-nongkrong, bukan geng, komunitas, Young Night Style namanya,” kata Ojo kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara dari video yang beredar di media sosial, diperkirakan sekitar 20 sepeda motor terlibat dalam aksi tersebut.

“Kita melakukan pengecekan terhadap video yang beredar. Dari video itu kita bisa tahu jumlahnya, kurang lebih sekitar 20 motor,” ujarnya.

Aksi perusakan portal tersebut viral di media sosial. Dalam video terlihat sekelompok pemotor berhenti di depan portal pembatas jalan. Salah satu anggota kelompok turun dan membuka paksa portal agar rombongan dapat melintas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203302//kawanan_geng_motor-imeL_large.jpg
Polisi Tangkap Geng Motor Perusak Portal JLNT Casablanca!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203233//geng_motor-o8lV_large.png
Polisi Buru Geng Motor Perusak Portal JLNT Casablanca di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/612/3203157//vira-UBTL_large.jpg
Viral! Risol Bu Tatu Lula Lahfah Ditiru Orang, Netizen Beli Dapat yang KW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/612/3203134//okin-ZRoY_large.jpg
Okin Bela Pacar yang Dituding Numpang Hidup: Dia Bekerja Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/629/3203124//okin-RsWO_large.jpg
Bela Pacar yang Dihujat Netizen, Okin Bongkar Alasan Tak Hadiri Lomba Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203093//narkoba-0rUW_large.jpg
Polda Metro Tangkap Pria Bawa Kokain 1 Kg Asal Malaysia di Jakarta Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement