Polisi Buru Geng Motor Perusak Portal JLNT Casablanca di Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |18:30 WIB
Polisi Buru Geng Motor Perusak Portal JLNT Casablanca di Jaksel
JAKARTA – Polda Metro Jaya menindaklanjuti aksi sekelompok pengendara motor atau geng motor, yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum berupa portal di Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan.

"Saat ini sedang kami dalami kelompok pengendara tersebut,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, Senin (23/2/2026).

Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya untuk melihat unsur pidana dalam dugaan perusakan tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Ditreskrimum untuk melihat celah pidana terkait perusakan itu," ujarnya.

Aksi perusakan tersebut viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat sekelompok pemotor berhenti di depan portal. Salah satu orang dalam kelompok itu turun dan membuka paksa portal agar rombongan bisa melintas.

“Waktunya orang senang tampil,” demikian tulisan dalam video tersebut.

 

