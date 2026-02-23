Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Isu Produk AS Bebas Sertifikasi Halal, Seskab Teddy: Tidak Benar!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |07:23 WIB
Heboh Isu Produk AS Bebas Sertifikasi Halal, Seskab Teddy: Tidak Benar!
Heboh Isu Produk AS Bebas Sertifikasi Halal, Seskab Teddy: Tidak Benar!
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menepis informasi yang menyebut produk Amerika Serikat dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal. Teddy menegaskan, isu tersebut adalah tidak benar.

“Ada yang bilang kalau produk AS masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal? Jadi singkatnya begini: Itu tidak benar,” tulis Seskab Teddy dikutip Senin (23/2/2026).

Pemerintah kata Teddy memastikan, bahwa seluruh produk yang wajib bersertifikasi halal tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya, baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia,” jelas Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, lembaga sertifikasi halal yang diakui antara lain Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA).

Sementara di Indonesia, sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain itu, produk kosmetik dan alat kesehatan tetap wajib memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum dapat dipasarkan di Indonesia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170157/prabowo-TQzv_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Surat Prabowo untuk BG hingga Budi Arie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/337/3122031/letkol_teddy_indra_jaya-JqLN_large.jpg
Menkomdigi Ungkap Status Letkol Teddy di Seskab yang Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/337/3078039/mayor_teddy_silahturahmi_dengan_pegawai_setkab-ICbK_large.jpg
Saat Mayor Teddy Silaturahmi Bareng Pegawai Setkab 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077271/prabowo-9B7O_large.jpg
Jabat Seskab Mayor Teddy Dilantik Bersama Wamen, Apa Kata Istana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077189/mayor_tni_teddy_indra_wijaya_resmi_dilantik_presiden_prabowo_subianto_menjadi_sekretaris_kabinet-MhdP_large.jpg
Mayor Teddy Resmi Dilantik Prabowo Jadi Seskab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077162/prabowo-kP1Z_large.jpg
Jabat Seskab, Mayor Teddy Dicopot Sebagai Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement