FLORIDA – Seorang pria ditembak dan tewas setelah memasuki perimeter keamanan kediaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Mar-a-Lago, Florida, pada dini hari waktu setempat.
Dinas Rahasia Amerika Serikat (Secret Service) menyatakan,insiden terjadi sekitar pukul 01.30 waktu setempat (06.30 GMT).
Dalam keterangan resminya seperti lansir dari bbcnews, Minggu (22/2/2026). Secret Service mengatakan pria tersebut terlihat berada di dekat gerbang utara kompleks Mar-a-Lago dengan membawa benda yang tampak seperti senapan serta jerigen berisi bahan bakar.