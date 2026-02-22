Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News! Pria Ditembak Mati Usai Masuki Area Kediaman Trump di Mar-a-Lago

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |21:32 WIB
Breaking News! Pria Ditembak Mati Usai Masuki Area Kediaman Trump di Mar-a-Lago
Rumah Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mar a Lago (foto: AP News)
FLORIDA – Seorang pria ditembak dan tewas setelah memasuki perimeter keamanan kediaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Mar-a-Lago, Florida, pada dini hari waktu setempat.

Dinas Rahasia Amerika Serikat (Secret Service) menyatakan,insiden terjadi sekitar pukul 01.30 waktu setempat (06.30 GMT).

Dalam keterangan resminya seperti lansir dari bbcnews, Minggu (22/2/2026). Secret Service mengatakan pria tersebut terlihat berada di dekat gerbang utara kompleks Mar-a-Lago dengan membawa benda yang tampak seperti senapan serta jerigen berisi bahan bakar.

Petugas keamanan kemudian merespons situasi tersebut sebagai potensi ancaman. Pria itu akhirnya ditembak di lokasi dan dinyatakan meninggal dunia.
 

