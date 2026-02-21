Presiden Prabowo Beberkan Isi Pertemuannya dengan Donald Trump di AS

Presiden Prabowo Beberkan Isi Pertemuannya dengan Donald Trump di AS (Tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC.

Prabowo menjelaskan, pertemuan itu membahas terkait perundingan tarif dagang yang cukup lama.

“Iya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus,” kata Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.

Kepala Negara menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara yang cukup lama melakukan perundingan dagang dengan Amerika.

“Intinya itu kita kan termasuk yang paling...mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu, perdagangan. Tapi baguslah hasilnya,” ujar dia.