Trump Perintahkan Pentagon Rilis Berkas Terkait Alien dan UFO

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan akan memerintahkan Departemen Pertahanan dan lembaga-lembaga lain untuk merilis berkas-berkas pemerintah terkait kehidupan alien karena "minat yang sangat besar."

Dalam unggahan di Truth Social pada Jumat (20/2/2026), Trump mengatakan bahwa catatan yang ditandai untuk pengungkapan akan mencakup fenomena udara tak dikenal dan objek terbang tak dikenal, bersama dengan "semua informasi lain yang terkait dengan hal-hal yang sangat kompleks, tetapi sangat menarik dan penting ini."

Trump membuat pengumuman tersebut beberapa jam setelah menuduh mantan Presiden Barack Obama membocorkan "informasi rahasia" ketika ia menyarankan dalam sebuah wawancara podcast baru-baru ini bahwa alien itu nyata.

Pernyataan Obama menjadi viral akhir pekan lalu setelah pembawa acara podcast Brian Tyler Cohen bertanya kepada mantan presiden tersebut apakah alien itu ada.