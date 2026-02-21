Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pemuda Ditangkap Warga saat Hendak Ambil Narkoba

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |00:05 WIB
3 Pemuda Ditangkap Warga saat Hendak Ambil Narkoba
3 Pemuda Ditangkap Warga saat Hendak Ambil Narkoba (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tiga pemuda ditangkap warga saat hendak mengambil narkotika jenis tembakau sintetis di lingkungan RT 013/RW 005 Gang Dalang Munjul Anggrek Loka, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2026). Pemuda itu pun harus berurusan dengan polisi.

Video tiga pemuda ini tersebar dan viral di media sosial. Usai dicurigai warga setempat, ketiganya tampak hanya bisa tertunduk lesu.

Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Iptu Edy Handoko menjelaskan, para pelaku awalnya melakukan transaksi narkoba secara online. Penjual kemudian memberitahukan titik lokasi barang haram itu akan diletakkan sehingga bisa diambil pembeli.

"Mereka lagi nyari, dia pesan ke seseorang melalui medsos bahwa ada di tempat situ menaruhnya gitu. Enggak ketemu, dan ketangkap sama warga," ucap Edy, dikutip Jumat (20/2/2026).

Ia menyampaikan polisi tidak mendapati barang bukti narkoba di lokasi. Namun, polisi akan langsung melakukan tes urine kepada ketiganya sekaligus memanggil orang tua para pemuda ini.

"Belum, enggak ada (barang narkoba). Namun tindak lanjut kita akan kita cek urine. Orang tuanya kita panggil," tuturnya.

Selanjutnya, polisi juga akan menyelidiki asal barang tersebut. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
