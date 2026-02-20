Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AKBP Didik Tulis Surat saat Dipatsus Akui Koper Isi Narkoba Miliknya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |13:18 WIB
AKBP Didik Tulis Surat saat Dipatsus Akui Koper Isi Narkoba Miliknya
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menulis surat pernyataan saat menjalani penempatan khusus (patsus) terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Di antaranya, ia mengakui barang haram dalam koper berwarna putih adalah miliknya.

“Ada beberapa pernyataan yang ditulis oleh beliau yang mungkin bisa kami sampaikan,” kata pengacara AKBP Didik, Rofiq Ansgari, Jumat (20/2/2026).

Berikut surat pernyataan yang ditulis AKBP Didik:

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si.
Dengan ini menyatakan:
1.    Bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada Saudara AKP Maulangi, S.H., M.H., mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin.

2.    Bahwa saya tidak pernah meminta atau memerintahkan kepada Saudara AKP Maulangi, S.H., M.H., mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak mana pun, termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202621/narkoba-ymbZ_large.jpg
Istri Eks Kapolres Bima AKBP Didik dan Polwan Dianita Positif Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202581/narkoba-b01J_large.jpg
AKBP Didik Juga Ditetapkan Tersangka Terima Uang dari Bandar Narkoba Rp2,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202575/akbp_didik-caRb_large.jpg
Eks Kapolres Bima AKBP Didik Ditahan di Rutan Bareskrim Usai Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202566/polri-QKF0_large.jpg
3 Bukti Pelanggaran AKBP Didik Putra Berujung Pemecatan, Salah Satunya Penyimpangan Seksual!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/340/3202343/knalpot_brong-tPqj_large.jpg
Polda Jabar Musnahkan 28,9 Kg Narkotika hingga 4.599 Knalpot Brong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202102/polri-fR6Z_large.jpg
Dor! Bos Narkoba Kelas Kakap Ditembak Bareskrim, Pelaku Sempat Ditangkap di Bandara Kualanamu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement