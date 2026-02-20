Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istri Eks Kapolres Bima AKBP Didik dan Polwan Dianita Positif Narkoba!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |10:44 WIB
Istri Eks Kapolres Bima AKBP Didik dan Polwan Dianita Positif Narkoba!
Ilustrasi positif narkoba (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Istri AKBP Didik Putra Kuncoro, Miranti Afriana, dan Polwan Aipda Dianita Agustina terbukti positif mengonsumsi narkotika. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, mengungkapkan keduanya terbukti memakai narkotika jenis ekstasi berdasarkan hasil pemeriksaan sampel rambut.

“Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan uji laboratoris melalui Puslabfor Bareskrim Polri terhadap sampel rambut dari Saudari MA dan Aipda DA, yang menunjukkan hasil positif menggunakan MDMA (ekstasi),” kata Eko, Jumat (20/2/2026).

Menurut Eko, keduanya tidak ditetapkan sebagai tersangka, melainkan akan menjalani rehabilitasi sebagai pengguna narkoba. “Hasil dari Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Saudari MA dan Aipda DA melaksanakan proses rehabilitasi, yang prosesnya dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN RI,” ujar Eko.

Sementara itu, Majelis Hakim Sidang KKEP Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap eks AKBP Didik Putra Kuncoro.

Didik telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam sidang KKEP juga terungkap dugaan tindak pidana penyimpangan seksual yang melibatkan dirinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202581/narkoba-b01J_large.jpg
AKBP Didik Juga Ditetapkan Tersangka Terima Uang dari Bandar Narkoba Rp2,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202575/akbp_didik-caRb_large.jpg
Eks Kapolres Bima AKBP Didik Ditahan di Rutan Bareskrim Usai Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202566/polri-QKF0_large.jpg
3 Bukti Pelanggaran AKBP Didik Putra Berujung Pemecatan, Salah Satunya Penyimpangan Seksual!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/340/3202343/knalpot_brong-tPqj_large.jpg
Polda Jabar Musnahkan 28,9 Kg Narkotika hingga 4.599 Knalpot Brong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202102/polri-fR6Z_large.jpg
Dor! Bos Narkoba Kelas Kakap Ditembak Bareskrim, Pelaku Sempat Ditangkap di Bandara Kualanamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202133/polri-C4P1_large.jpg
Apartemen Mewah di Sunter Disulap Jadi Laboratorium Narkoba, Begini Awal Mula Terbongkarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement