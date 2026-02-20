Jenderal Tempur AS Sebut Indonesia Jadi Wakil Komandan Pasukan Perdamaian di Gaza

JAKARTA - Indonesia resmi menjadi salah satu negara anggota Board of Peace (BoP) yang akan mengirimkan pasukan perdamaian atau Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza, Palestina. Indonesia juga akan menjabat sebagai wakil komandan ISF.

Demikian disampaikan Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Jeffers menyampaikan bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengerahkan pasukan militer guna menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza.

“Saya dengan sangat senang mengumumkan, hari ini bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk bertugas dalam International Stabilization Force: Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Mesir dan Yordania berkomitmen mengirimkan polisi terlatih,” kata Jeffers.

Jenderal tempur AS ini menambahkan, bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF. "Indonesia telah diterima sebagai Wakil Komandan dari ISF," pungkasnya.