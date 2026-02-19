Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Pesawat Pelita Air yang Jatuh di Nunukan, Hancur dan Terbakar Hebat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |17:47 WIB
Penampakan Pesawat Pelita Air yang Jatuh di Nunukan, Hancur dan Terbakar Hebat!
Penampakan Pesawat Pelita Air yang Jatuh di Nunukan, Hancur dan Terbakar
A
A
A

JAKARTA - TNI melalui Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia Yonarmed 4/Prh bersama unsur Komando Distrik Militer Nunukan melaksanakan respons tanggap darurat, kecelakaan pesawat Pelita Air Service di wilayah pegunungan Pabetung Remayo, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026).

Okezone menerima sejumlah foto yang memperlihatkan pesawat hancur dan hangus terbakar. Foto lainnya juga memperlihatkan pasukan TNI mengevakuasi pilot pesawat Capt Hendrick Lodewyck Adam yang ditemukan meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril mengatakan pilot ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi jatuhnya pesawat. Korban bernama Capt Hendrick Lodewyck Adam

"Pilot ditemukan meninggal dunia," ujar Syahril dalam keterangan yang diterbitkan Humas Basarnas.

Sekadar diketahui, Pesawat dengan call sign PK-PAA jenis Air Tractor AT802 tersebut diketahui melaksanakan penerbangan charter pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional PT Pertamina (Persero) dengan rute Tarakan — Long Bawan — Tarakan.

Pesawat lepas landas dari Bandara Juwata Tarakan pada pukul 10.15 WITA dan mendarat di Bandara Yuvai Semaring Long Bawan pada pukul 11.10 WITA.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202499/viral-WLiy_large.jpg
Kronologi Pesawat Pelita Air Jatuh di Nunukan, Pilot Meninggal di Lokasi Kejadian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/340/3196549/pesawat_jatuh-yT1p_large.jpg
Lokasi Jatuhnya Pesawat ATR Jauh dari Jalur Pendakian Gunung Bulusaraung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196508/evakuasi_korban_pesawat_atr-CKur_large.jpg
Tim SAR Ungkap Proses Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500 dari Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196484/viral-svth_large.jpg
Basarnas: Tidak Ada Korban Selamat dari Pesawat ATR yang Jatuh di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/340/3196451/viral-3sGH_large.jpg
Momen Pasukan TNI Evakuasi 2 Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaruang, Menembus Hutan dan Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196096/viral-zqV2_large.jpg
Ayah Korban Pesawat ATR Ungkap Gelagat Anaknya yang Tidak Biasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement