Pesawat Pelita Air yang Terjatuh Baru Selesai Misi Distribusi BBM ke Wilayah Perbatasan

JAKARTA - Pesawat charter milik Pelita Air terjatuh di area pegunungan Krayan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026). Pesawat tersebut ternyata baru saja menjalankan misi distribusi BBM ke wilayah perbatasan Long Bawan.

Corporate Secretary Pelita Air Service, Patria Rhamadonna, menjelaskan pesawat itu merupakan armada khusus yang melayani misi pengantaran program BBM Satu Harga ke wilayah perbatasan.

"Pada saat pemantauan terakhir, pesawat baru saja menyelesaikan misi distribusi ke Long Bawan dan sedang dalam rute kembali menuju Bandara Juwata, Tarakan," ungkap Patria, Kamis (19/2/2026).

Patria menambahkan, layanan kargo pengangkut bahan bakar tersebut hanya diawaki oleh satu orang pilot. Ia memastikan tidak ada penumpang maupun awak kabin di dalam pesawat tersebut.

"Tanpa awak kabin maupun penumpang, dengan jenis pesawat yang digunakan yaitu Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA," sambungnya.