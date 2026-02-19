Advertisement
INTERNATIONAL

Robot Anjing Buatan China di KTT AI India Picu Kontroversi Gegara Seorang Profesor

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |04:12 WIB
Robot Anjing Buatan China di KTT AI India Picu Kontroversi Gegara Seorang Profesor
Robot anjing buatan China di KTT AI India picu kontroversi (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW DELHI – Seorang profesor di India menuai kecaman keras setelah memberikan pernyataan bahwa robot anjing yang dipamerkan di KTT AI bergengsi di New Delhi dikembangkan universitasnya. Padahal, model robot tersebut produk yang dijual secara komersial oleh perusahaan rintisan asal China, Unitree.

Robot mekanik berwarna perak tersebut dipamerkan di stan milik universitas swasta, Galgotias University, dalam acara AI Impact Summit minggu ini.

Kejadiannya berawal dalam sebuah wawancara televisi pada Selasa, Profesor Neha Singh memperkenalkan robot tersebut kepada reporter TV India dan mengklaim bahwa alat itu dikembangkan pihak universitas.

“Anda harus bertemu dengan Orion,” ujar Singh kepada reporter saat robot anjing tersebut melakukan berbagai atraksi, seperti melambai ke kamera dan berdiri dengan kaki belakangnya, dikutip easterneye.biz, Rabu (19/2/2026).

“Ini telah dikembangkan oleh pusat unggulan (centres of excellence) di Galgotias University,” kata Singh, sembari memaparkan investasi institusi tersebut di bidang kecerdasan buatan.

      
