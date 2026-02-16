Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dua Jenderal Senior Dicopot, Militer China Dikhawatirkan Tak Siap Hadapi Konflik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |14:13 WIB
Dua Jenderal Senior Dicopot, Militer China Dikhawatirkan Tak Siap Hadapi Konflik
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Militer China menjadi sorotan menyusul penangkapan dua pemimpin seniornya, yang mempersempit struktur komando tertinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Penangkapan, yang oleh banyak pihak disebut sebagai pembersihan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis tentang kesinambungan operasional, moral internal, dan kapasitas pengambilan keputusan dalam krisis.

Pencopotan baru-baru ini terhadap dua anggota senior Komisi Militer Pusat (CMC) Tiongkok — termasuk Wakil Ketua Jenderal Zhang Youxia dan perwira senior Liu Zhenli — telah mengurangi jumlah anggota komisi menjadi Ketua Xi Jinping dan satu anggota yang tersisa, Zhang Shengmin.

Konsultan risiko politik berbasis di New York, SinoInsider, menilai bahwa penyusutan CMC menandai fase paling mengganggu secara politik bagi PLA selama masa jabatan Xi dan berisiko melemahkan stabilitas kelembagaan di tingkat komando inti.

Analis pertahanan mengatakan perombakan ini menghilangkan kepemimpinan medan perang yang berpengalaman dari PLA pada saat yang sensitif.

Evan Sankey dari Cato Institute mencatat bahwa komisi, yang biasanya terdiri dari tujuh anggota, kini beroperasi hanya dengan dua anggota, dan tidak satu pun memiliki pengalaman tempur sebelumnya. Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai konsolidasi jangka pendek otoritas Xi dan kemunduran reputasi bagi tata kelola militer, demikian dilansir Nepal Aaja, Senin (16/2/2026).

SinoInsider menilai bahwa pemecatan tersebut—bersamaan dengan kampanye anti-korupsi dan perbaikan paralel di departemen peralatan serta politik—kemungkinan akan mengganggu siklus perencanaan dan memperlambat kesiapan operasional.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/612/3201759//imlek-tsPG_large.jpg
Sambut Imlek 2026, Ini Rekomendasi 30 Ucapan Tahun Baru China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/18/3200946//ilustrasi-20x9_large.jpg
Angka Permohonan Suaka Warga China Hampir Tembus Rekor Tertinggi di Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/18/3200409//jenderal_tentara_pertahanan_rakyat_china_zhang_youxia-YdVD_large.jpg
Jenderal Senior China Dipecat dan Diselidiki, Isu Suksesi Kepemimpinan Xi Jinping Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/18/3199293//ilustrasi-uXho_large.jpg
Terima Suap Rp310 Miliar, Mantan Menteri Kehakiman China Divonis Penjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/18/3199114//lebih_dari_2000_orang_ditangkap_dalam_penggerebekan_kompleks_penipuan_onine_kamboja-8OoF_large.jpg
Kamboja Gerebek Kompleks Penipuan Daring, Tahan Lebih dari 2.000 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/18/3198757//kapal_selam_bertenaga_nuklir_china_type_094a_jin_class-vrCI_large.jpg
Militer China Gelar Latihan Perang di Perairan Sengketa Laut Cina Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement