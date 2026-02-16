Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Suami Anggota DPRD Jateng Ditembak saat Duduk di Teras Rumah

Suryono Sukarno , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |00:05 WIB
Suami Anggota DPRD Jateng Ditembak saat Duduk di Teras Rumah
Kasus Penembakan (foto: freepik)
A
A
A

PEKALONGAN – Aksi penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) menggegerkan warga Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 14 Februari 2026 malam.

Korban diketahui bernama Amat Muzakhin alias Boim (56), seorang tokoh masyarakat setempat yang juga suami anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nur Fatwah. Beruntung, korban selamat setelah peluru yang ditembakkan pelaku tidak mengenainya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.10 WIB di Dukuh Capgawen, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni. Aksi pelaku terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Saat kejadian, korban tengah duduk santai di teras rumah bersama dua rekannya. Tiba-tiba seorang pria tak dikenal datang mengendarai sepeda motor matic berwarna hitam dengan pelat nomor yang ditutup plastik kresek putih.

Pelaku mengenakan jaket kulit hitam, celana pendek hitam, helm hitam, serta masker abu-abu. Setelah sempat memutar balik kendaraannya di depan gerbang rumah korban, pelaku mengeluarkan pistol dan melepaskan satu kali tembakan ke arah teras.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/340/3201279//sopir_tangki_air_bersih_diberondong_tembakan-1omf_large.jpg
KKB Kembali Beraksi! Sopir Tangki Air Bersih Diberondong Tembakan di Yahukimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/340/3201180//bandara_korowai_ditutup_sementara-FGSs_large.jpg
Imbas Pesawat Smart Air Ditembaki KKB, Penerbangan ke Bandara Korowai Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200997//kasus_penembakan-Bh93_large.jpg
Ditembaki KKB di Papua, 13 Penumpang Pesawat Smart Air Termasuk Balita Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200981//penembakan-XLub_large.jpg
Breaking News! Pesawat Smart Air Ditembak di Bandara Koroway Batu, 2 Pilot Dikabarkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189741//kasus_penembakan-UGty_large.jpg
Peristiwa 14 Desember: Uni Soviet Dikeluarkan LBB hingga Tragedi Penembakan di Sekolah AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement