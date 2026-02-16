Suami Anggota DPRD Jateng Ditembak saat Duduk di Teras Rumah

PEKALONGAN – Aksi penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) menggegerkan warga Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 14 Februari 2026 malam.

Korban diketahui bernama Amat Muzakhin alias Boim (56), seorang tokoh masyarakat setempat yang juga suami anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nur Fatwah. Beruntung, korban selamat setelah peluru yang ditembakkan pelaku tidak mengenainya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.10 WIB di Dukuh Capgawen, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni. Aksi pelaku terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Saat kejadian, korban tengah duduk santai di teras rumah bersama dua rekannya. Tiba-tiba seorang pria tak dikenal datang mengendarai sepeda motor matic berwarna hitam dengan pelat nomor yang ditutup plastik kresek putih.

Pelaku mengenakan jaket kulit hitam, celana pendek hitam, helm hitam, serta masker abu-abu. Setelah sempat memutar balik kendaraannya di depan gerbang rumah korban, pelaku mengeluarkan pistol dan melepaskan satu kali tembakan ke arah teras.