Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 14 Desember: Uni Soviet Dikeluarkan LBB hingga Tragedi Penembakan di Sekolah AS

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |06:37 WIB
Peristiwa 14 Desember: Uni Soviet Dikeluarkan LBB hingga Tragedi Penembakan di Sekolah AS
Kasus Penembakan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 14 Desember. Salah satunya adalah dikeluarkannya Uni Soviet dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Selain itu, dunia juga dikejutkan oleh tragedi penembakan mematikan di sebuah sekolah dasar di Connecticut, Amerika Serikat, yang menewaskan 26 orang, termasuk 20 anak-anak.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang tercatat terjadi pada 14 Desember:

1. Uni Soviet Dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa – 1939

Perang Musim Dingin, yang juga dikenal sebagai Perang Soviet–Finlandia atau Perang Rusia–Finlandia, dimulai ketika Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin menyerang Finlandia pada 30 November 1939. Perang ini terjadi tiga bulan setelah invasi Jerman ke Polandia yang memicu Perang Dunia II.

Akibat serangan yang dianggap ilegal tersebut, Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa pada 14 Desember 1939.

2. Lukisan Mona Lisa Dihargai 100 Juta Dolar AS – 1962

Mona Lisa merupakan lukisan minyak di atas papan kayu poplar karya Leonardo da Vinci yang dibuat pada abad ke-16. Lukisan ini dianggap sebagai salah satu karya seni paling terkenal di dunia dan telah menjadi pusat perhatian, studi, mitologi, serta parodi.

Lukisan ini dimiliki oleh pemerintah Prancis dan dipamerkan di Musée du Louvre, Paris. Potret setengah badan tersebut menggambarkan seorang perempuan yang menatap ke arah pengunjung dengan ekspresi yang sering digambarkan sebagai enigmatik atau misterius.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182759//penembakan_di_tanah_abang-mEnA_large.jpg
Terungkap! Senjata Penembak Pengacara di Tanah Abang Ternyata Hadiah dari WN Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182706//penembak_mati_hansip_di_cakung-NoEq_large.jpg
Penembak Mati Hansip di Cakung Ternyata Residivis, 5 Kali Masuk Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182687//penembak_hansip_di_cakung-JjdG_large.jpeg
Tembak Hansip di Cakung hingga Tewas, Pelaku: Saya Khilaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182426//penangkapan-62dX_large.jpg
Detik-Detik Penembak Hansip di Cakung Ditangkap, 1 Orang Masih Buron!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement