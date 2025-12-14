Peristiwa 14 Desember: Uni Soviet Dikeluarkan LBB hingga Tragedi Penembakan di Sekolah AS

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 14 Desember. Salah satunya adalah dikeluarkannya Uni Soviet dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Selain itu, dunia juga dikejutkan oleh tragedi penembakan mematikan di sebuah sekolah dasar di Connecticut, Amerika Serikat, yang menewaskan 26 orang, termasuk 20 anak-anak.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang tercatat terjadi pada 14 Desember:

1. Uni Soviet Dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa – 1939

Perang Musim Dingin, yang juga dikenal sebagai Perang Soviet–Finlandia atau Perang Rusia–Finlandia, dimulai ketika Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin menyerang Finlandia pada 30 November 1939. Perang ini terjadi tiga bulan setelah invasi Jerman ke Polandia yang memicu Perang Dunia II.

Akibat serangan yang dianggap ilegal tersebut, Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa pada 14 Desember 1939.

2. Lukisan Mona Lisa Dihargai 100 Juta Dolar AS – 1962

Mona Lisa merupakan lukisan minyak di atas papan kayu poplar karya Leonardo da Vinci yang dibuat pada abad ke-16. Lukisan ini dianggap sebagai salah satu karya seni paling terkenal di dunia dan telah menjadi pusat perhatian, studi, mitologi, serta parodi.

Lukisan ini dimiliki oleh pemerintah Prancis dan dipamerkan di Musée du Louvre, Paris. Potret setengah badan tersebut menggambarkan seorang perempuan yang menatap ke arah pengunjung dengan ekspresi yang sering digambarkan sebagai enigmatik atau misterius.