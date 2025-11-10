Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tembak Hansip di Cakung hingga Tewas, Pelaku: Saya Khilaf

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |18:45 WIB
Tembak Hansip di Cakung hingga Tewas, Pelaku: Saya Khilaf
Penembak hansip di Cakung (foto: Okezone/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA – Dua pria bernama Pam Saputra dan Romaja alias Roma, pelaku penembakan yang menewaskan seorang hansip di kawasan Cakung, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Keduanya mengaku khilaf atas perbuatan keji yang telah merenggut nyawa korban.

Pantauan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kedua pelaku dihadirkan dalam konferensi pers. Mereka tampak tertunduk lesu dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Kepada awak media, Pam Saputra mengaku menembak korban tanpa sengaja.

"(Alasan nembak) Nggak sengaja," kata Pam singkat, Senin (10/11/2025).

Sementara rekannya, Romaja, mengaku turut menembak korban sebanyak dua kali. "Khilaf, dua kali nembak," ujar Romaja.

Keduanya juga mengaku menyesal atas perbuatannya. Mereka mengatakan, hasil kejahatan berupa motor curian rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari. “Nyesel,” ucap Romaja. “(Duit hasil kejahatan) buat kebutuhan sehari-hari,” timpal Pam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182759//penembakan_di_tanah_abang-mEnA_large.jpg
Terungkap! Senjata Penembak Pengacara di Tanah Abang Ternyata Hadiah dari WN Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182706//penembak_mati_hansip_di_cakung-NoEq_large.jpg
Penembak Mati Hansip di Cakung Ternyata Residivis, 5 Kali Masuk Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182426//penangkapan-62dX_large.jpg
Detik-Detik Penembak Hansip di Cakung Ditangkap, 1 Orang Masih Buron!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182419//penembak_hansip_di_cakung_ditangkap-k3GO_large.jpg
Penembak Hansip di Cakung Ditangkap Polisi saat Kabur ke Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement