Tembak Hansip di Cakung hingga Tewas, Pelaku: Saya Khilaf

JAKARTA – Dua pria bernama Pam Saputra dan Romaja alias Roma, pelaku penembakan yang menewaskan seorang hansip di kawasan Cakung, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Keduanya mengaku khilaf atas perbuatan keji yang telah merenggut nyawa korban.

Pantauan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kedua pelaku dihadirkan dalam konferensi pers. Mereka tampak tertunduk lesu dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Kepada awak media, Pam Saputra mengaku menembak korban tanpa sengaja.

"(Alasan nembak) Nggak sengaja," kata Pam singkat, Senin (10/11/2025).

Sementara rekannya, Romaja, mengaku turut menembak korban sebanyak dua kali. "Khilaf, dua kali nembak," ujar Romaja.

Keduanya juga mengaku menyesal atas perbuatannya. Mereka mengatakan, hasil kejahatan berupa motor curian rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari. “Nyesel,” ucap Romaja. “(Duit hasil kejahatan) buat kebutuhan sehari-hari,” timpal Pam.