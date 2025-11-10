Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penembak Mati Hansip di Cakung Ternyata Residivis, 5 Kali Masuk Penjara!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |20:05 WIB
Penembak Mati Hansip di Cakung Ternyata Residivis, 5 Kali Masuk Penjara!
Penembak Mati Hansip di Cakung (foto: Okezone/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap dua pelaku penembakan terhadap anggota Pam Swakarsa atau hansip di Cakung, Jakarta Timur. Diketahui, kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan, pelaku bernama Romaja (29) baru bebas dari penjara pada Juli 2024 lalu. Ia diketahui sudah lima kali keluar-masuk penjara atas kasus serupa.

“RS alias R, laki-laki, umur 29 tahun (residivis, pernah ditahan lima kali, baru bebas bulan Juli 2024). Selama bebas, tersangka R melakukan pencurian sepeda motor di daerah Bandar Lampung sebanyak dua kali, dan satu kali di wilayah hukum Polda Metro bersama RF di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Hasil curian dijual kepada M,” kata Budi kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Selain Romaja, polisi juga menangkap PS alias P (23) yang ikut dalam aksi pencurian di Cakung. PS juga tercatat sebagai residivis yang baru keluar penjara pada Agustus 2025 lalu.

“Tersangka PS keluar bulan Agustus 2025 dan kembali beraksi di TKP penembakan di Cakung, Jakarta Timur,” ujar Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185015//polda_metro_jaya-5tWX_large.jpg
Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 439 Bal Senilai Rp4 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185007//budi-aN5Q_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Gelar Perkara Khusus, Polda Metro: Hak Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184955//ledakan-KPHf_large.jpg
Terungkap! ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bahan Bom via Online, Bilang ke Ortu Buat Ekskul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184926//roy_suryo-s8Of_large.jpg
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184418//tilang-30pf_large.jpg
Update Operasi Zebra: 2.189 Pelanggar Tak Pakai Helm, 1.394 Tak Pakai Sabuk Pengaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344//polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement