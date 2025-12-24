Polda Metro Bongkar Pengoplosan Elpiji, 3 Orang Ditangkap

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membongkar sindikat pengoplos liquefied petroleum gas (LPG) yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp300 juta. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 pelaku.

1. Bongkar Gas Elpiji Oplosan

“Ada tiga tersangka yang berhasil ditangkap yaitu dua orang berinisial PBS (46) dan SH (46) di Jakarta Timur dan J (50). Ketiganya laki-laki," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Edy Suranta Sitepu saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (24/12/2025).

Ketiga pelaku ditangkap pada waktu berbeda. PBS dan SH ditangkap pada Kamis (20/11/2025) di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Raya Kayu Tinggi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sementara J ditangkap pada Selasa (16/12/2025) di Jalan Edi Santoso, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Edy menjelaskan, para pelaku memindahkan isi elpiji gas 3 kilogram (kg) ke tabung yang berukuran lebih besar atau tabung nonsubsidi.

“Caranya adalah dia menjejerkan gas yang ukuran 12 kg. Setelah dijejerkan, kemudian gas yang 3 kg itu juga dijejerkan tapi dengan kondisi terbalik. Di sisi-sisi gas tersebut ini diisi oleh es-es, es batangan tersebut atau es balok,” ujarnya.

“Tujuannya untuk apa? Untuk suhu tersebut agar tetap terjaga, tidak panas, yang mana kalau panas ini bisa menimbulkan ledakan. Ini sangat-sangat tidak aman apabila terjadi ledakan. Tidak hanya berisiko terhadap pelaku, tetapi ini juga berisiko terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya,” tuturnya.