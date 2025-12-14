Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akses Darat Masih Terbatas, BBM dan Elpiji Dikirim Via Udara ke 3 Kabupaten di Aceh

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |20:33 WIB
Akses Darat Masih Terbatas, BBM dan Elpiji Dikirim Via Udara ke 3 Kabupaten di Aceh
Akses Darat Masih Terbatas, BBM dan Gas Dikirim Via Udara ke 3 Kabupaten di Aceh
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bantuan BBM dan gas elpiji untuk tiga kabupaten di Aceh masih mengandalkan jalur udara. Itu karena akses darat masih belum sepenuhnya pulih.

1. Akses Darat Masih Terbatas

"Memang untuk tiga kabupaten yang tadi akses daratnya masih terbatas, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Ini dorongan logistik energi khususnya BBM dan LPG itu terus dilakukan via udara," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers melalui akun YouTube, @bnpb_indonesia, Minggu (14/12/2025).

Abdul menyampaikan, pada Sabtu (13/12/2025) , tabung elpiji didorong ke Bandara Rembele dalam 3 sorti. Tiap sortirnya berisi 60 tabung gas. 

"Kemarin sudah kita sampaikan ada 180 tabung gas LPG yang kita geser ke Bener Meriah untuk menjadi tambahan stok di Aceh Tengah dan Bener Meriah," ucapnya.

Sementara, BBM dikirim melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules. Hingga kini, 29 drum berisi BBM telah dikirim. 

"Untuk BBM, per 12 Desember itu sudah terkirim 29 drum atau 5,8 ton. Tentu saja ini akan terus dioptimalkan sampai nanti akses darat bisa kita lalui," ujarnya.

Sementara itu, BNPB menyampaikan, tim SAR gabungan mengevakuasi 10 jasad pada hari ini. Dengan bertambahnya 10 jasad, total korban meninggal dunia bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) tembus 1.016 jiwa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189855/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-1neV_large.jpg
Update Bencana Sumatera, 1.016 Orang Meninggal dan 212 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189851/longsor_di_tapanuli_utara-4ipf_large.jpg
66 Jenazah Dievakuasi dalam Sepekan, Korban Tewas Bencana Sumatera Jadi 1.006 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189843/masjid_syuhada_di_aceh_tamiang_bisa_digunakan_kembali-7pze_large.jpg
Usai Dibersihkan Personel Polri, Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang Bisa Dipakai Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189551/kayu_gelondongan-o6IZ_large.jpg
Kayu Gelondongan Masih Berserakan di Wilayah Bencana Sumatera, Ini Cara Efektif Bersihkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189546/jalan_pangeran_antasari_macet-wlkd_large.jpg
Jalan Prapanca 5 Banjir, Jalan Pangeran Antasari Macet Parah Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189544/belasan_motor_mogok_saat_terobos_banjir_di_jalan_prapanca_5-16RZ_large.jpg
Terobos Banjir di Jalan Prapanca 5 Jaksel, Belasan Motor Mogok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement