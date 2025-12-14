Pramono Geram Pengeroyokan Matel Berujung Kerusuhan: Usut Tuntas!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi kasus pengeroyokan terhadap dua orang mata elang alias matel hingga tewas di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian agar kasus ini diusut tuntas.

"Saya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan saya sudah meminta untuk ditegakkan hukum," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Adapun kasus ini bermula ketika motor anggota kepolisian diambil paksa oleh debt collector. Tak terima kendaraan diambil, anggota kepolisian dan rekannya langsung melakukan pengeroyokan kepada dua debt colector.

Setelah itu, ratusan orang mendatangi Kawasan TMP Kalibata dan melakukan kerusuhan hingga pembakaran terhadap lapak, kios, sampai dengan kendaraan masyarakat. Kejadian ini menurutnya berujung menjadi beban untuk DKI Jakarta.

"Karena memang awalnya kelihatannya kecil, ada mata elang dan apa ya, menagih kepada kelompok, kemudian terjadi kekerasan, saling balas membalas, yang akhirnya beban itu menjadi beban Pemerintah DKI Jakarta," ucap Pramono.

Dia berharap agar kejadian ini tak terulang di kemudian hari. Pramono mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas.